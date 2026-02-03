مسلسلات بدون توقف.. تردد قناة إم بي سي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 05:15 مساءً - تعتبر قناة إم بي سي دراما بلاس + الجديدة، من أبرز القنوات الترفيهية والتي تقدم عدد متنوع من المسلسلات الدرامية، حيث تقوم ببث عدد من الأعمال العربية المتنوعة التي تجمع ما بين الحديث والقديم، وذلك مع إذاعة عدد من المسلسلات التي تكون مترجمة وتناسب كافة المتابعين بكافة أنحاء الوطن العربي.

معلومات عن قناة إم بي سي دراما بلاس +

ازداد البحث الدقائق الماضية، للتعرف على تردد قناة إم بي سي دراما بلاس + الجديدة 2026 على القمر الصناعي النايل سات، حيث إن تلك القناة تقدم محتوى متنوع يجمع ما بين الدراما والرومانسية والبرامج الفنية، كما يذاع المحتوى بتقنية عالية ومتطورة اتش دي وعلى مدار اليوم بدون أي انقطاع للبث.

تردد قناة إم بي سي دراما بلاس + الجديدة

جاء التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات الآتية:

القمر نايل سات.

التردد 11270.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 5/6.

طريقة ضبط التردد على جهاز الريسيفر

أما عن خطوات ضبط التردد للقناة على جهاز الريسيفر تتمثل كما يلي: