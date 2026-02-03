اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة ضد السماء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 05:15 مساءً - يستعد نادي الجزيرة لمواجهة نظيره سما السرحان مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الحسن، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2025-2026.

يدخل الجزيرة اللقاء بهدف حصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يسعى سما السرحان للرد على خسارة الذهاب وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية مهمة في الدوري.

نتيجة مواجهة الذهاب بين الجزيرة ضد سما السرحان

في مباراة الذهاب، نجح نادي الجزيرة في تحقيق الفوز على سما السرحان بنتيجة 2-1، ما يمنح الفريق ثقة كبيرة قبل مواجهة الإياب.

حكم مباراة الجزيرة ضد السماء

يدير اللقاء الذي سيجمع بين الجزيرة ضد السماء الحكم محمد مفيد، الذي سيكون مسؤولاً عن ضبط مجريات المباراة والحفاظ على الانضباط داخل أرض الملعب.

معلق مباراة الجزيرة ضد سما السرحان القنوات الناقلة

ستكون المباراة التي ستقام بين فريقي الجزيرة ضد السماء منقولة مباشرة عبر قناة الأردن الرياضية HD، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري الأردني، وكلق القائمون علي القناة مهمة التعليق بصوت المعلق حسين الوهادنة.