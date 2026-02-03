من هي سهام قريرة ويكيبيديا؟ تفاصيل رحيلها المفاجئ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 05:15 مساءً - من هي سهام قريرة ويكيبيديا وما هو سبب تصدر اسمها محركات البحث؟ تساؤلات كثيرة أجابت عنها النقابة التونسية للمهن الموسيقية بإعلانها الرسمي عن وفاة الفنانة القديرة إثر تعرضها لحادث مروري أليم خلال فترة تواجدها في الأراضي المصرية.

وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة

أعلنت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة متأثرة بإصاباتها البالغة جراء حادث مروري خطير تعرضت له في مصر.

تعرضت سهام قريرة لحادث سير مروع أثناء تواجدها في القاهرة برفقة شقيقها، مما أدى إلى إصابات خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى، وتدهورت حالتها الصحية تدريجياً حتى فارقت الحياة.

قلق عائلة سهام قريرة بعد انقطاع الاتصال عنها

كشف نقيب المهن الموسيقية في تونس ماهر همامي سابقاً عن الحادث الخطير، مشيراً إلى أن الاتصال بالفنانة انقطع تماماً منذ وقوعه، مما أثار قلقاً شديداً لدى عائلتها في تونس.

ونعت النقابة، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، الفنانة الراحلة، قائلة: "بقلوب صابرة محتسبة تلقينا نبأ وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة المقيمة بجمهورية مصر العربية، اللهم تقبلها برحمتك الواسعة.. وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أفراد العائلة، سائلين الله أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان

من هي سهام قريرة؟

اشتهرت سهام قريرة بإسهاماتها الغنائية والمسرحية المميزة، حيث تركت بصمة واضحة في الفن التونسي والعربي من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال الفنية التي نالت إعجاب الجمهور.