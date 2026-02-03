بعائد 20.75% يومياً.. تفاصيل شهادة يوماتي من بنك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 05:15 مساءً - أطلق بنك مصر شهادة ادخار جديدة تُدعى “يوماتي”، تتميز بعائد سنوي مرتفع يصل إلى 20.75% ويُحسب ويُصرف يومياً، مما يجعلها من أبرز الخيارات الادخارية الجذابة في الوقت الحالي.

تقدم الشهادة عائداً سنوياً متغيراً يصل إلى 20.75%، محسوباً على أساس سعر الكوريدور للإيداع مطروحاً منه 0.25%، ويتم صرف هذا العائد يومياً ليوفر دخلاً منتظماً ومستمراً للمودعين.

المزايا الفنية والمالية لشهادة "يوماتي" الادخارية

صمم بنك مصر هذه الشهادة لتكون الأكثر مرونة في السوق المحلي، وتتمثل أبرز سماتها في النقاط التالية:

ارتباط العائد بالكوريدور: تعتمد الشهادة على سعر الإيداع لدى البنك المركزي مطروحاً منه نسبة 0.25%، مما يضمن عائداً متغيراً يواكب تحركات السوق. الاسترداد المبكر: تتيح الاتفاقية للمودع استعادة أصل المبلغ بعد انقضاء نصف عام (6 أشهر) من تاريخ الإصدار. تسهيلات ائتمانية: بإمكان أصحاب الشهادة طلب الحصول على قروض بضمان قيمتها الاسمية، مما يوفر سيولة تمويلية عند الحاجة. مدة الاستثمار: تمتد صلاحية الشهادة لفترة زمنية تصل إلى 3 سنوات من تاريخ الشراء.

معايير الشراء والحد الأدنى للاستثمار في الشهادة

أتاح البنك إمكانية الاكتتاب في شهادة يوماتي وفق مجموعة من الضوابط الميسرة التي تشمل:

فئات الشراء:

يبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من مبلغ 1000 جنيه مصري ومضاعفاته، مما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من المدخرين. الفئات المستهدفة: الحق في الشراء مكفول للأفراد الطبيعيين فقط، سواء كانوا من المواطنين المصريين أو الأجانب المقيمين.

الحق في الشراء مكفول للأفراد الطبيعيين فقط، سواء كانوا من المواطنين المصريين أو الأجانب المقيمين. المرونة الجغرافية: يمكن للمصريين العاملين في الخارج إتمام عملية الشراء عبر المراسلة بالبريد الإلكتروني المخصص للبنك.

قنوات الاشتراك وآلية استلام الأرباح اليومية

وفر بنك مصر مسارات متنوعة للحصول على الشهادة لضمان راحة العملاء، وذلك عبر الطرق التالية:

التوجه مباشرة إلى أي فرع من فروع البنك المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

استخدام التطبيقات الرقمية مثل "الإنترنت البنكي" أو تطبيق "الموبايل بنكي" لسرعة التنفيذ.

إجراء عملية الشراء من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنك.

تحصيل العائد بشكل تلقائي في حساب العميل يومياً، مما يسهل عملية إدارة المصروفات المعيشية.

ضوابط استرداد الشهادة ونسب الخصم قبل الموعد

في حال اضطرار العميل لكسر الشهادة قبل انقضاء مدتها الكاملة، يتم تطبيق قواعد استرداد محددة وفقاً للجدول الزمني التالي: