أبرزهم العبود والغامدي.. قائمة غيابات الاتحاد ضد الغرافة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 01:26 مساءً - يستقبل نادي الاتحاد السعودي نظيره الغرافة القطري على أرضية ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في مواجهة منتظرة تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025/2026.

ماذا قدم الاتحاد في دوري أبطال آسيا قبل مواجهة الغرافة؟

يسعى “العميد”، بقيادة مدربه البرتغالي سيرجي كونسيساو، لاستثمار عاملي الأرض والجمهور من أجل تعزيز موقعه في جدول الترتيب والاقتراب خطوة جديدة من حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويخوض الاتحاد اللقاء وهو يحتل المركز السادس في ترتيب مجموعة أندية الغرب برصيد 9 نقاط، حصدها من 3 انتصارات مقابل 3 هزائم خلال الجولات الست الماضية، معتمدًا على سجله القوي على ملعبه، حيث حقق الفوز في 8 من آخر 9 مباريات خاضها أمام جماهيره في مختلف المسابقات.

ماذا قدم الغرافة في دوري أبطال آسيا؟

يدخل الغرافة القطري المواجهة وهو في المركز التاسع برصيد 6 نقاط، واضعًا نصب عينيه تحقيق نتيجة إيجابية تعيده إلى دائرة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل الثمانية، رغم تراجع نتائجه مؤخرًا بخسارته 3 من آخر 4 مباريات.

غيابات الاتحاد ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا

يواجه الاتحاد تحديًا إضافيًا بسبب الغيابات، حيث يفتقد خدمات المدافع سعد الموسى ولاعب الوسط فيصل الغامدي، اللذين يواصلان برنامجهما العلاجي والتأهيلي، إلى جانب الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين، والظهير أحمد الجليدان الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم عبدالرحمن العبود، في ظل خضوعه لتقييم طبي مستمر لتحديد موقفه النهائي من التواجد في قائمة المباراة.