تشكيل الاتحاد ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 01:26 مساءً - استقر البرتغالي سيرجي كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة الغرافة القطري، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026.

الاتحاد في مهمة حسم التأهل أمام الغرافة

تُقام مواجهة الاتحاد ضد الغرافة على أرضية ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في قمة خليجية مرتقبة، يعوّل خلالها “العميد” على عاملي الأرض والجمهور لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز حظوظه في التأهل، خاصة بعد فوزه في 8 من آخر 9 مباريات خاضها على ملعبه.

ويدخل الاتحاد اللقاء محتلاً المركز السادس في جدول ترتيب منطقة الغرب برصيد 9 نقاط، حصدها من 3 انتصارات مقابل 3 هزائم، بينما يخوض الغرافة المواجهة في موقف صعب، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط، ويأمل في إنعاش آماله بالمنافسة.

ويقود هجوم الاتحاد في المباراة المهاجم المغربي يوسف النصيري، بدعم من النجم الجزائري حسام عوار والبرتغالي روجر فيرنانديز.

تشكيل الاتحاد ضد الغرافة

في حراسة المرمي: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي – دانيلو بيريرا – حسن كادش – ماريو ميتاي.

خط الوسط: حامد الغامدي – فابينيو تافاريس – محمدو دومبيا.

خط الهجوم: حسام عوار – يوسف النصيري – روجر فيرنانديز.

موعد مباراة الاتحاد ضد الغرافة

تُقام المباراة مساء الثلاثاء 10 فبراير 2026، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وتنطلق صافرة البداية في تمام 09:15 مساء، بتوقيت الدوحة والسعودية، على ملعب الإنماء بجدة.