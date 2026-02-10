على المجانية.. كيفية مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الغرافة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 01:26 مساءً - تتجه الأنظار إلى مواجهة الاتحاد السعودي أمام الغرافة القطري، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025/2026.

ملعب مباراة الاتحاد ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا

تُقام المباراة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث يطمح “العميد” إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتعزيز موقعه في جدول الترتيب وحسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة في ظل نتائجه القوية على ملعبه، بعدما حقق الفوز في 8 من آخر 9 مباريات خاضها بين جماهيره.

ترتيب الاتحاد في دوري أبطال آسيا

يخوض الاتحاد اللقاء وهو في المركز السادس على سلم ترتيب منطقة الغرب برصيد 9 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات مقابل ثلاث هزائم، ليبقي على آماله قائمة في التقدم نحو مراكز أكثر أمانًا قبل نهاية دور المجموعات.

ترتيب الغرافة في دوري أبطال آسيا

يدخل الغرافة القطري المواجهة وهو يمر بمرحلة صعبة، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط، ليبقى خارج مراكز التأهل في الوقت الحالي، علمًا بأن اللائحة تشترط التواجد ضمن أول ثمانية فرق للعبور إلى الدور التالي.

أين يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والغرافة بث مباشر؟

يمكن متابعة مباراة الاتحاد ضد الغرافة عبر البث الفضائي لشبكتي beIN Sports وقنوات الكأس المشفرتين من خلال أجهزة الاستقبال الخاصة بهما.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والغرافة

تمتلك شبكة beIN Sports القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025/2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم نقل مباراة الاتحاد والغرافة عبر beIN Sports 2 HDو Alkass 6 HD.