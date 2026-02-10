تردد قناة مفتوحة مجانية ناقلة لقمة الاتحاد ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 01:26 مساءً - يستضيف ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية مواجهة مرتقبة تجمع بين اتحاد جدة ونظيره الغرافة القطري، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين في صراع التأهل.

ترتيب الاتحاد في مجموعة الغرب

يدخل الاتحاد اللقاء بشعار الفوز ولا شيء سواه، سعيًا لتحسين موقعه في جدول ترتيب منطقة الغرب، حيث يحتل المركز السادس برصيد 9 نقاط، ويأمل في استغلال الدعم الجماهيري وعاملي الأرض لتحقيق انتصار يعزز حظوظه في بلوغ الدور التالي من البطولة القارية.

الغرافة يسعي لتخطي عقبة الاتحاد

يخوض الغرافة القطري المواجهة بطموحات لا تقل أهمية، إذ يسعى للخروج بنتيجة إيجابية تُبقي آماله قائمة في المنافسة على بطاقات التأهل، خاصة أنه يحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط، ما يجعل اللقاء بمثابة فرصة أخيرة للعودة إلى دائرة الصراع.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والغرافة

تمتلك شبكتا beIN Sports وقنوات الكأس الرياضية الحقوق الحصرية لبث منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وسيتم نقل المباراة عبر beIN SPORTS 2 وAlkass 6.

كيفية مشاهدة مباراة الاتحاد والغرافة عبر الإنترنت

يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر الإنترنت من خلالتطبيق TOD التابع لشبكة beIN Sports، وتطبيق Shoof الخاص بقنوات الكأس، كما يمكن للمشاهدين خارج منطقة الشرق الأوسط الاعتماد على خدمات الـVPN لمتابعة البث.

تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الغرافة

تُبث مباراة العميد أمام الغرافة مجانًا عبر قناة الكأس، ويمكن ضبط القناة على القمر الصناعي من خلال التردد التالي: