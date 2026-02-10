اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الغرافة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 01:26 مساءً - يلتقي فريق الاتحاد السعودي مع نظيره الغرافة القطري، مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة، مباراة الاتحاد ضد الغرافة، في إطار مواجهات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب.

ترتيب الاتحاد والغرافة قبل مواجهة اليوم

يدخل الاتحاد اللقاء وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة أندية الغرب، برصيد 9 نقاط، سعيًا لتعزيز فرصه في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بينما يتواجد الغرافة القطري في المركز التاسع برصيد 6 نقاط، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تبقيه في دائرة المنافسة.

موعد مباراة الاتحاد والغرافة اليوم

تنطلق مباراة الاتحاد ضد الغرافة، اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، في تمام 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، والـ9:15 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والـ10:15 مساءً بتوقيت أبوظبي وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والغرافة في دوري أبطال آسيا

اعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس عن نقلها لكافة مباريات البطولة، في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports 2.

كما أعلنت قناة الكأس 6 عن إذاعتها لمباراة النادي الجداوي وفريق الغرافة القطري عبر شاشتها، وسيكون على قناة beIN Sports 2: المعلق علي سعيد الكعبي، وعلى قناة الكأس 6: المعلق خليل البلوشي.