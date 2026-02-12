الرياض - كتبت رنا صلاح - أغلقت السوق المحلية للذهب تداولاتها لهذا الأسبوع على انخفاض حاد ومفاجئ، حيث فقد المعدن الأصفر جزءاً كبيراً من مكاسبه الأخيرة، وفقاً للتسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

أسعار الذهب تهوي محليًا .. وعيار 21 دون المائة دينار

وبحسب النشرة الصادرة عند الساعة 07:30 مساء الخميس، هوى سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 (الأكثر طلباً) إلى 99.800 دينار، ليكسر حاجز المائة دينار نزولاً، مسجلاً تراجعاً بنحو 3.6 دنانير مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء الذي بلغ 103.400 دينار. كما انخفض سعر الشراء من المواطنين ليصل إلى 95.300 دينار.



وعلى صعيد العيارات الأخرى:



عيار 24: تراجع إلى 114.400 دينار.



عيار 18: هبط إلى 88.500 دينار.



ويُعد هذا الهبوط فرصة لافتة للراغبين بالشراء، وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية التي انعكست بشكل مباشر على السوق المحلي قبيل العطلة الأسبوعية.