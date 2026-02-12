الرياض - كتبت رنا صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي اتفاق محتمل مع إيران يجب أن يتضمن قيودا واضحة على برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها عبر الوكلاء في المنطقة، معربا في الوقت ذاته عن شكوكه بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل.

نتنياهو: أعتقد أن شروط ترامب تتيح التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران

وأضاف نتنياهو أن شروط الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتيح، من وجهة نظره، إمكانية التوصل إلى "اتفاق جيد" مع إيران، إذا ما التزمت طهران بالمتطلبات المطروحة.

وأشار إلى أن الإيرانيين "يدركون الآن مع من يتعاملون"، في إشارة إلى الإدارة الأميركية، معتبراً أن طهران استوعبت أنها أخطأت سابقاً عندما لم تتوصل إلى اتفاق.

وفي المقابل، شدد نتنياهو على أنه لا يخفي شكوكه العامة حيال فرص نجاح أي مفاوضات، مؤكداً ضرورة أن يشمل أي اتفاق مستقبلي مختلف جوانب البرنامج الإيراني، وليس الملف النووي فحسب.