إكسون موبيل وقطر للطاقة تخططان لبدء الحفر في البحر المتوسط نهاية العام الجاري

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 07:06 مساءً - كشف جون أرديل، نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية لشئون الاستكشاف، أن الشركة تواصل بالتعاون مع شركة قطر للطاقة، أنشطة الاستكشاف في المياه العميقة بمنطقتي الامتياز الممنوحتين للشركتين في البحر المتوسط، وهما “القاهرة” و”مصري”، بوتيرة متسارعة بهدف تحديد موارد الغاز الطبيعي المهمة التي يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الشركتين تخططان لبدء برنامج الحفر في شرق البحر المتوسط بحلول نهاية العام الجاري، بدء بحفر بئر استكشافية في منطقتي “القاهرة” و “مصري” البحريتين، حيث تعمل الشركتان حالياً على التعاقد مع سفينة حفر لهذا الغرض.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية لشئون الاستكشاف، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وبيتر كلارك نائب رئيس الشركة للغاز المسال، والمهندس عمرو أبو عيطة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة، والمهندس ضياء سهيل رئيس شركة اكسون موبيل مصر ابستريم ليمتد للاستكشاف والانتاج، والمهندس يوسف حافظ عضو مجلس الإدارة لشركة اكسون موبيل مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع جاء في إطار حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على متابعة أنشطة الاستكشاف الجارية في الأراضي والمياه المصرية، حيث استهلّ سيادته اللقاء بالترحيب بمسئولي الشركة وبمشاركتهم في معرض ومؤتمر مصر للطاقة “إيجيبس 2026″، مؤكداً تقديره لجهود الشركة بوصفها أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر في قطاع الطاقة.

كما أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات مع شركة إكسون موبيل وكافة الشركات العاملة والمهتمة بالسوق المصرية، مستعرضاً جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر الدولية والإقليمية في قطاع الطاقة عبر تعزيز الشراكات وتطوير السياسات الحكومية بهدف تهيئة بيئة أعمال مواتية للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية تقدم بالشكر للرئيس على دعم الدائم للشركات العاملة في مصر، وأشاد بالنجاحات التي حققتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة والتي أثمرت زيادةً ملحوظةً في حجم الاستثمارات الموجهة للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في مصر في السنوات الأخيرة،

وفي ذات السياق، استعرض نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية خطط الشركة المستقبلية بشأن الاكتشافات الكبيرة في حقلي “غلوكوس” و”بيغاسوس” في البلوك 10 القبرصي المجاور، وسبل تطوير إنتاج الحقلين من الغاز من خلال مفهوم مبتكر ونقل الغاز للإسالة في مصر، بما يعود بالنفع على قبرص ومصر والمستثمرين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثنى على جهود الشركة، مُجدداً التأكيد على حرص الحكومة المصرية على تذليل أي عقبات أو صعوبات تعيق تلك الجهود، ومعرباً عن التطلع لنجاح الشركة في تحقيق استكشافات هامة في المدى القريب، مشدداً على الأولوية التي تمثلها استكشافات الغاز الطبيعي الجديدة بالنسبة لمصر، خاصةً في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها على أمن الطاقة وإمداداتها.

كما أشار الرئيس إلى التزام الدولة بسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز خلال الشهور القليلة القادمة.

