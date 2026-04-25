الرئيس السيسى: خيار مصر دائماً هو السلام وينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 12:30 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أعاود التأكيد أن خيار مصر دائماً هو السلام، خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف. فالقوات المسلحة المصرية بعقيدتها وجدارتها قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي أو تهديد استقراره".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمناسبة ذكري تحرير سيناء: "أجدد العهد أمام الله وأمامكم على مواصلة العمل بكل إخلاص وتفانٍ لحماية الوطن وصون استقراره، وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً لأبنائه".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى نهاية كلمته: "أطمئنكم بكل ثقة ويقين في الله تعالى، أنه مهما تعاظمت التحديات وتفاقمت الصراعات والأزمات في محيطنا الإقليمي، فإن مصر بعون الله سبحانه وتعالى، وبفضل تماسككم ووعيكم وتفهمكم، ستظل شامخة عصية على الاختراق أو الانكسار.. حفظ الله مصر وشعبها، ووفقنا جميعاً لما فيه خير الوطن واستقراره".