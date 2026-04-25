الرئيس السيسي: نؤكد رفضنا القاطع لأى مساس بسيادة الدول العربية الشقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 12:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أدانت مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية الشقيقة مؤخراً، وأكدت رفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول أو انتهاك سلامة أراضيها، معلنة دعمها الكامل لها".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكري تحرير سيناء: "تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة. وأؤكد هنا أن التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز دول المنطقة المحن، وأن مصر ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا".