جهاز تنمية المشروعات يرفع حجم التمويلات المقدمة لمشروعات أبناء سيناء ويكثف برامجه التدريبية المجانية في ريادة الأعمال

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 12:30 مساءً -

في إطار جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الهادفة لتشجيع الشباب والخريجين الجدد والمرأة على اقتحام مجال العمل الحر وريادة الأعمال خاصة في الصعيد والمحافظات الحدودية وسيناء وتعريف المواطنين بالخدمات والمزايا التي تتيحها الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة من خلال الجهاز، بما يساعدهم على إقامة مشروعات جديدة متنوعة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في سيناء،

وجه باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات فرعي الجهاز بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بتكثيف الندوات التعريفية والدورات التدريبية لتعريف الشباب والخريجين الجدد بالخدمات المالية وغير المالية والفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لقطاع المشروعات الصغيرة وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الشباب ومساعدتهم على إقامة مشروعات لها جدوى اقتصادية مع التوسع في توفير التمويلات اللازمة سواء للمشروعات الجديدة أو القائمة وذلك في إطار احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.

وأشار رحمي إلى أن الندوات التعريفية يتم من خلالها تعريف الشباب بالخدمات المتعددة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو تطوير مشروعاتهم القائمة وتعريفهم بالمزايا والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والخدمات المتوفرة في فروع جهاز تنمية المشروعات وخدمات الشباك الواحد والباقات التمويلية والخدمات الفنية خاصة دراسات الجدوى. وأضاف رحمي أن الجهاز يقوم بتنظيم برامج وتدريبات اعرف قدراتك وحدد مشروعك والمهارات الريادية المعتمدة من منظمة العمل الدولية، بما يمكن الشباب من إقامة المزيد من المشروعات الجديدة سواء الصغيرة أو متناهية الصغر في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة

الأنشطة الصناعية والإنتاجية والحرف اليدوية والتراثية، كما سيتم التركيز في الفترة المقبلة على تقديم تدريب متخصص في صيانة التكييفات والأجهزة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات في سوق العمل في سيناء فضلا عن تنفيذ دورات تدريبية متخصصة في التسويق الإلكتروني مما يسهم في مساعدة المشروعات القائمة على التطور والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة والمضي قدما في جهود التنمية الاقتصادية الشاملة في سيناء بما يتفق مع توجهات الدولة في هذا الإطار.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن فرعي الجهاز في محافظتي شمال وجنوب سيناء سينظمان تلك الندوات والتدريبات بالتنسيق مع المحافظات وعدد كبير من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس النوعية والمتخصصة والجامعات والمعاهد وحزب مستقبل وطن ومديرية الشباب والرياضة، بجانب إجراء عدد من الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية في شمال سيناء للتعرف على احتياجات المشروعات بتلك المناطق والعمل على تلبيتها.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يولي قطاع الحرف اليدوية والتراثية في سيناء أهمية كبيرة، نظرا لإسهاماته في توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين بجانب دوره في الحفاظ على التراث المصري الأصيل، وهو ما انعكس في تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات الحرفية والتراثية في سيناء في جميع دورات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية منذ انطلاقه مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على الفتيات والمرأة لتدريبهن علي العديد من الصناعات الإبداعية التي يتميز بها التراث السيناوي وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية النشطة في مجال الحرف اليدوية، والعمل على دمج المهارات التراثية بالحلول التكنولوجية الحديثة في التسويق للمساهمة في إيجاد فرص عمل مستدامة لفتيات سيناء.

ودعا رحمي المواطنين والشباب للتواصل مع فرعي الجهاز في سيناء للاستفادة من الندوات التعريفية والدورات التدريبية المقرر عقدها في الفترة المقبلة أو الاتصال بالخط الساخن لجهاز تنمية المشروعات 16733

يذكر أن جهاز تنمية المشروعات ضخ تمويلات في محافظتي شمال وجنوب سيناء بإجمالي 939.4 مليون جنيه خلال الفترة 2014 وحتى 2025 مولت نحو 10 آلاف مشروع متنوع ووفرت نحو 25 ألف فرصة عمل، ومن بين تلك التمويلات تم توجيه 23 مليون جنيه منح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت نحو 300 ألف يومية عمل.