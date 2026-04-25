ضبط 5 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 12:30 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - شرطة السياحة والآثار) قيام (5 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة البدرشين) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بقطعة أرض ملك أحدهم كائنة بدائرة المركز.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر داخل قطعة الأرض المشار إليها، وعُثر على حفرة (بعمق 15 متر، وعرض 4 أمتار) ، وضُبط بحوزتهم (تمثال أثرى كبير الحجم من الجرانيت الأحمر - الأدوات المستخدمة فى الحفر)..وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم التمثال للجهات المختصة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.