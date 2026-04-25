الرئيس السيسى يطالب بتطبيق المرحلة الثانية لاتفاق غزة.. ويؤكد: نرفض التهجير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 12:30 مساءً - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمناسبة ذكري تحرير سيناء: "نؤكد رفضنا القاطع الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة لأى مسعى يرمي إلى تهجير الفلسطينيين تحت أي ظرف كان، وضرورة وقف الاعتداءات المتكررة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية حماية لحقوقهم، وصوناً لكرامتهم، وإعلاءً لقيم العدالة والإنسانية".