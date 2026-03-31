الحكومة تسرّع قيد شركات قطاع الأعمال في البورصة قبل نهاية أبريل

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 10:06 مساءً - دوت الخليج_ عقد دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات ملف الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب تحديث برنامج الطروحات الحكومية.

وخلال الاجتماع، استعرض حسين عيسى موقف الشركات المقرر قيدها مؤقتًا في البورصة، إضافة إلى الشركات المستهدف نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مشيرًا إلى متابعة الإجراءات النهائية اللازمة لإتمام عملية النقل.

من جانبه، أوضح هاشم السيد أنه يتم حاليًا متابعة أوضاع 20 شركة كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال، تمهيدًا لقيدها مؤقتًا في البورصة، لافتًا إلى أنه سيتم قيد 10 شركات خلال أسبوعين كحد أقصى، على أن يتم الانتهاء من قيد باقي الشركات بحلول نهاية أبريل 2026.

كما استعرض موقف 40 شركة أخرى مستهدف نقلها إلى صندوق مصر السيادي، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها.

وأشار إلى أنه تم تطوير منهج الطروحات الحكومية بما يعزز مستويات الإفصاح والشفافية، ويسهم في توسيع قاعدة المستثمرين الراغبين في الحصول على حصص بهذه الشركات.

وأكد أن هذه الإجراءات لاقت إشادة من مؤسسات دولية، متوقعًا أن تسهم في زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، ودعم برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وهاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

