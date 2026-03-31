نعرض لكم الان تفاصيل خبر محي الدين: حرب إيران تفرض تسريع التحول للطاقة المتجددة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 10:06 مساءً - سمر السيد_ قال محمود محيي الدين، رئيس المجلس الاستشاري لأفريقيا ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن التوترات الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط في الفترة الراهنة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تهدد بارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ معدلات النمو عالميًا، كما تفرض أهمية تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة.

وأضاف، في كلمته خلال فعاليات المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية مساء اليوم، قبيل تنظيم منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا المقرر عقده في كيغالي مايو المقبل، أنه يجب الاهتمام بأن تكون الطاقة النووية جزءًا من مصادر الطاقة.

وأشار، في هذا السياق، إلى محطات الطاقة النووية الجاري إنشاؤها في مصر حاليًا، لافتًا إلى إمكانية أن تساعد مصر الدول الأفريقية في هذا المجال.

وقال إن البنك الدولي كان لديه في السابق محرمان، هما الطاقة النووية والفحم، لكن اليوم يجب البحث عن مصادر جديدة للطاقة بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مع ضرورة التعلم من هذا الدرس.

كما شدد على أهمية امتلاك التكنولوجيا الخاصة بالطاقة النووية، وعدم الاكتفاء بوجود محطة طاقة نووية تديرها شركة أجنبية.

وأوضح أن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تم التقليل من شأنها في بدايتها من قبل بعض المؤسسات البحثية والاستثمارية، التي ركزت على الوزن النسبي المحدود لاقتصادات دول الخليج في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، معتبرة أن التأثير سيكون محدودًا.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار إلى أن هذا التقدير لم يأخذ في الاعتبار القنوات غير المباشرة، وعلى رأسها قطاع الطاقة، موضحًا أن ما بين 25% إلى 30% من صادرات النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز، إضافة إلى نحو 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال، وأكثر من ثلث تجارة الأسمدة، وهو ما يجعل أي اضطراب في المنطقة ذا تأثير واسع النطاق على الاقتصاد العالمي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محي الدين: حرب إيران تفرض تسريع التحول للطاقة المتجددة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.