نعرض لكم الان تفاصيل خبر دراجون أويل الإماراتية تستهدف استثمار 3 مليارات دولار في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 10:06 مساءً - سي ان بي سي _ تعتزم شركة دراجون أويل الإماراتية المتخصصة في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، ضخ استثمارات جديدة في مصر لا تقل عن 3 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، مع خطط لتوسيع أنشطتها في قطاع الاستكشاف والإنتاج، بحسب عبد الكريم المازمي الرئيس التنفيذي للشركة.

الشركة تبحث مع هيئة البترول تجديد عقد الامتياز في خليج السويس لمدة 20 أو 30 عاماً

وأوضح المازمي في لقاء مع CNBC عربية على هامش مؤتمر مصر الدولي للطاقة، أن الشركة تبحث مع الهيئة المصرية العامة للبترول تجديد عقد الامتياز في خليج السويس لمدة تتراوح بين 20 و30 عامًا، إلى جانب نيتها حفر بئر استكشافي خلال الربع الثالث من العام الجاري وبئر آخر لاحقًا.

الشركة تدرس حالياً الاستحواذ على أصول بعض الشركات في مصر

وأشار عبد الكريم المازمي، إلى أن دراجون أويل تدرس الاستحواذ على أصول بعض الشركات العاملة في مصر، مؤكدًا حصولها على جميع مستحقاتها لدى الحكومة المصرية عن عام 2025.

إنتاج الشركة من العراق توقف بنسبة 50% وقد يستمر في الانخفاض حال استمرار الحرب

تابعنا على | Linkedin | instagram

وكشف الرئيس التنفيذي، أن الشركة متواجدة في تركمانستان والعراق ومصر مشيرًا إلى أن الإنتاج في مصر وتركمانستان لم يتأثر بينما تراجع الإنتاج في العراق إلى 50% مبدئيًا، وقد ينخفض أكثر إذا استمرت الأزمة.

وأوضح أن الشركة أعلنت حالة القوة القاهرة لأنه لا يوجد تصدير حاليًا وأن الإنتاج مخصص فقط للاستهلاك المحلي فيما توقف التصدير بشكل شبه نهائي.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل الإماراتية إلى أن الشركة لديها خطة طموحة لزيادة الإنتاج على مستوى الشركة حتى عام 2030.

الشركة حصلت على كل مستحقاتها لدى الحكومة المصرية عن عام 2025

وأضاف أن الشركة حصلت على معظم أو كل مستحقاتها حتى عام 2025 وأن المستحقات الحالية بسيطة مع استمرار الدفع بشكل متواصل.

وأكد المازمي أن الشركة لن توقف استثماراتها أولاً لثقتها الكبيرة في الحكومة المصرية وثانياً لأن العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر تمثل دافعاً كبيراً للاستمرار في الاستثمار وضخ الأموال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دراجون أويل الإماراتية تستهدف استثمار 3 مليارات دولار في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.