رئيس جي بي مورجان: حرب إيران ستؤدي إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 أبريل 2026 07:06 مساءً - _ حذر جيمي ديمون ​الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان اليوم الإثنين، من أن الحرب ​في إيران يمكن ​أن تتسبب في صدمات ⁠لأسعار النفط والسلع ​الأولية، مما قد ​يؤدي الى استمرار ارتفاع التضخم ودفع أسعار الفائدة ​الى مستويات أعلى ​مما تتوقعها السوق حاليا.

وجاء هذا ‌التحذير ⁠في رسالة سنوية موجهة إلى المساهمين بعد يوم من ​تصعيد ​الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على ​إيران، مهددا ​باستهداف ⁠محطات الطاقة والجسور غدا الثلاثاء إذا لم ⁠تعد ​فتح مضيق ​هرمز.

