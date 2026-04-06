نعرض لكم الان تفاصيل خبر انطلاق بعثة الصناعات الهندسية إلى تونس بمشاركة 16 شركة لدعم الصادرات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 أبريل 2026 07:06 مساءً - محمد أحمد … أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن انطلاق فعاليات البعثة التجارية إلى تونس، بمشاركة 16 شركة مصرية، في إطار خطة المجلس لتعزيز انتشار المنتجات الهندسية في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.

وأوضح المجلس في بيان له اليوم أن تنظيم البعثة يأتي بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري ووزارة الخارجية المصرية وهيئة المعارض المصرية، بما يدعم جهود الترويج للصناعة المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات.

وأشار البيان إلى أن فعاليات اليوم الأول شهدت حضور السفير المصري لدى تونس السفير باسم حسن، إلى جانب محمد المغربي، رئيس مكتب التمثيل التجاري في تونس، وعدد من المسؤولين المعنيين بالتعاون الاقتصادي، من بينهم محمد منصف رئيس غرفة تونس، وجمال العيفة وكيل وزارة التجارة التونسية للعلاقات الدولية، حيث تم عقد لقاءات ثنائية مع الجانب التونسي.

وأكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس البعثة، أن التحرك نحو السوق التونسية يأتي ضمن استراتيجية المجلس للتوسع في الأسواق الإقليمية، مشيرة إلى أن البعثة تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، وعرض القدرات التنافسية للشركات المصرية في قطاع الصناعات الهندسية.

وأضافت أن البعثة تمثل إحدى الأدوات الفعالة التي يعتمد عليها المجلس لفتح قنوات تسويقية جديدة أمام الشركات المصرية، خاصة في ظل ما يمتلكه القطاع الهندسي من فرص نمو قوية في الأسواق الخارجية.

وأوضحت أن البرنامج يتضمن لقاءات ثنائية وزيارات ميدانية، بما يتيح تواصلًا مباشرًا بين المصنعين المحليين والمشترين، ويسهم في تسريع وتيرة إبرام التعاقدات التصديرية.

