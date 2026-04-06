وزير الكهرباء: استمرار خطة دعم وتحديث الشبكة الموحدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 أبريل 2026 04:10 صباحاً - دوت الخليج_ اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس أحمد السويدي، رئيس شركة السويدي إليكتريك، والوفد المرافق له.

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة، مشددًا على الإسراع في إنهاء الأعمال وربطها على الشبكة الموحدة، والالتزام بالمخطط الزمني لكل مشروع ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة والمشروعات القومية.

كما ناقش الاجتماع التحديات الناتجة عن الأحداث الإقليمية والحرب في المنطقة، وسبل التصدي لها، واستعرض معدلات التنفيذ والتوقيت المحدد لوضع الجهد على محطات المحولات، إضافة إلى بحث مقترحات تحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد، وزيادة جودة التوزيع لتعظيم عوائد الشركات وحسن إدارة الأصول ضمن الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد الوزير الالتزام بالتوقيتات المحددة لمشروعات التغذية الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية الزراعية في سيناء، مشيدًا بالتعاون مع شركة السويدي، ومشيرًا إلى جهود تحسين كفاءة التشغيل، والاستمرارية والاستقرار للشبكة الموحدة، والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود.

جاء ذلك بحضور المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لمتابعة تنفيذ مشروعات إنتاج ونقل الكهرباء وزيادة التعاون في مجالات التوزيع وكفاءة الطاقة والحد من الفقد، وكذلك متابعة مشروعات توفير التغذية الكهربائية لخطة التنمية الزراعية والعمرانية والصناعية في سيناء.

