رئيس الوزراء يستقبل عزيز أخنوش لتدشين أعمال اللجنة المصرية المغربية المشتركة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 أبريل 2026 03:13 صباحاً - دوت الخليج_ استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، بمطار القاهرة الدولي، عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، في مستهل زيارته الرسمية إلى القاهرة، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وذلك لتدشين أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة.

ولدى وصوله، أُقيمت مراسم استقبال رسمية، شملت استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين للمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رئيس بعثة الشرف، والسفير محمد آيت وعلي، سفير المغرب لدى القاهرة.

ومن المقرر أن يعقد رئيسا حكومتي البلدين، غدًا، جلسة مباحثات ثنائية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، يعقبها اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين، ضمن أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة.

كما يشهد الجانبان مراسم توقيع عدد من الوثائق في مجالات مختلفة، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

