التموين تبحث مع مايكروسوفت توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة منظومتي الدعم والسلع التموينية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 أبريل 2026 07:06 مساءً - محمد أحمد .. عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة مايكروسوفت العالمية، لبحث سبل التعاون المشترك في تطوير البنية التكنولوجية للوزارة، والارتقاء بمنظومة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض فرص توظيف أحدث الحلول الرقمية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لدعم اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة إدارة منظومتي الدعم والسلع التموينية، بما يسهم في تعزيز دقة واستدامة قواعد البيانات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة ماضية في تنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى الشركات العالمية يمثل ركيزة أساسية لتحديث منظومة العمل، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها بشكل أكثر سرعة ودقة.

كما أشار إلى أن هذا التعاون يدعم تطوير آليات الرقابة والمتابعة من خلال الاعتماد على النظم الرقمية المتقدمة، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد وضبط الأسواق.

ومن جانبها، أعربت شركة مايكروسوفت عن اعتزازها بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدة التزامها بدعم جهود الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي، من خلال تقديم أحدث الحلول التكنولوجية، إلى جانب نقل الخبرات وبناء القدرات الرقمية للكوادر البشرية، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.

يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة لبناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويرتقي بجودة حياة المواطنين.

