تنمية التجارة: انتظام العمل بجميع مكاتب السجل التجاري مع الالتزام بخطة ترشيد الكهرباء

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 أبريل 2026 03:13 صباحاً - محمد أحمد_ أكد الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن جميع مكاتب وفروع السجل التجاري تعمل بشكل منتظم في مختلف أنحاء الجمهورية وفق مواعيد العمل الرسمية المعتادة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وقطاع الأعمال بكفاءة ودون أي تعطيل.

وأوضح رئيس الجهاز أن انتظام العمل يأتي بالتوازي مع تنفيذ توجيهات الدولة الخاصة بخفض استهلاك الكهرباء وترشيد الطاقة، حيث تم تطبيق آليات العمل عن بُعد داخل الإدارات المعنية بما يحقق استمرارية الأداء ويحافظ في الوقت نفسه على كفاءة تقديم الخدمات.

وأشار الدكتور محمد عوض إبراهيم إلى أنه وجّه جميع الإدارات والمكاتب التابعة للجهاز على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام الكامل بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة إلى أقصى درجة ممكنة، بما يتسق مع خطة الدولة الرامية إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وترشيد النفقات في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وشدد على أن إجراءات الترشيد لن تؤثر بأي شكل على سير العمل أو جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، مؤكدًا أن الجهاز يواصل متابعة انتظام الأداء لحظة بلحظة لضمان سرعة إنجاز المعاملات وتلبية احتياجات المتعاملين بكفاءة عالية.

وأضاف أن الجهاز يضع في مقدمة أولوياته الحفاظ على استقرار المنظومة الخدمية واستمرار تقديم خدمات السجل التجاري بسهولة ويسر، مع الالتزام الكامل بتنفيذ توجهات الدولة في ملف ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.

وأكد عوض أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل وفق رؤية متوازنة تجمع بين الحفاظ على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة في الإدارة الرشيدة للموارد.

