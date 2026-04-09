نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحفني: تكامل الجهود مع شركات الطيران يعزز استدامة التشغيل وتنافسية السوق المصري من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 04:06 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني، المهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم للوزارة، قيادات الطيران المدني، ورؤساء وممثلي شركات الطيران العاملة في مصر، لمناقشة القرار رقم (333) لسنة 2026.

ويستهدف القرار حوكمة الإجراءات وتبسيطها وتسريع إنجاز المعاملات، وتوسيع نطاق الأنشطة المسموح بها، خاصة في إنشاء شركات متخصصة بالطيران الخاص وتصنيع الطائرات والبالونات، إلى جانب دعم برامج التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن هذه التعديلات تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مع منع أي ممارسات احتكارية أو تنافس غير مشروع، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق ضوابط أكثر إحكامًا في جميع مجالات الطيران المدني.

وأضاف الحفني أن اللجنة المشكلة لرصد التحديات أمام المستثمرين ستعمل على تذليلها بسرعة وضمان سرعة البت في الطلبات، مع الالتزام بالحياد وترسيخ المنافسة العادلة، بما يوازن بين نمو الاستثمار ومعايير السلامة الجوية.

وخلال الاجتماع، أجرى الوزير حلقة نقاشية موسعة مع ممثلي شركات الطيران، واستمع إلى مقترحاتهم بشأن التحديات التشغيلية وآليات ضبط السوق، مؤكدًا أهمية استمرار هذه اللقاءات بشكل دوري لضمان توافق الرؤى وتكامل الجهود، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم استدامة النمو وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الطيران.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحفني: تكامل الجهود مع شركات الطيران يعزز استدامة التشغيل وتنافسية السوق المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.