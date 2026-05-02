ترامب للكونجرس: التهديد الإيرانى لا يزال قائما رغم انتهاء الأعمال العدائية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 01:23 صباحاً -

أرسل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسالة إلى الكونجرس الأمريكي أوضح فيها أن الأعمال العدائية التى اندلعت فى 28 فبراير 2026 ضد إيران قد انتهت، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن التهديد الإيرانى للولايات المتحدة وقواتها المسلحة لا يزال كبيرا.

وجاء في الرسالة أنه لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الأمريكية وإيران منذ 7 أبريل الماضي، ما يشير إلى حالة من التهدئة العسكرية النسبية بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، ورغم الإعلان عن انتهاء الأعمال العدائية، شدد ترمب على أن مستوى التهديد الصادر عن إيران ما زال مرتفعا، وهو ما يتطلب استمرار اليقظة والتأهب من جانب القوات الأمريكية.

ويعكس مضمون الرسالة محاولة لإظهار التوازن بين خفض التصعيد العسكري من جهة، والإبقاء على خطاب أمني حذر تجاه طهران من جهة أخرى، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

وتأتي هذه التطورات ضمن سياق أوسع من الجهود الأمريكية لإدارة العلاقة مع إيران، والتي تجمع بين أدوات الدبلوماسية والضغط السياسي والأمني في آن واحد.