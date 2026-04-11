نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: دراسة التحول لأسطول نقل حكومي يعمل بالطاقة النظيفة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 11 أبريل 2026 04:10 مساءً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تمضي في تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة إدارة المالية العامة.

وأوضح الوزير أن من أبرز بنود الترشيد الجاري العمل عليها تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل الجهات الحكومية، إلى جانب دراسة التحول التدريجي لأسطول النقل الحكومي للعمل بالطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض التكلفة وتقليل الانبعاثات.

وأضاف كجوك أنه يتم دراسة أيضًا ترشيد استهلاك المياه مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

