ثقة المستهلك الأمريكي تهبط لأدنى مستوى على الإطلاق وتوقعات التضخم تقفز بقوة

دبي - احمد فتحي في السبت 11 أبريل 2026 01:06 مساءً - وكالات_ أظهر استطلاع اليوم الجمعة أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى في أوائل أبريل، وأن المستهلكين يتوقعون ارتفاعاً حاداً في معدلات التضخم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وذكرت “جامعة ميشيجان” أن مؤشرها لثقة المستهلكين تراجع إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 47.6 هذا الشهر من قراءة نهائية بالغة 53.3 في مارس.

وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع لـ”” تراجع المؤشر إلى 52.0.

وشمل تدهور الثقة جميع الفئات العمرية والدخول والانتماءات الحزبية، على الرغم من أن الاستطلاع أشار إلى أن جميع الردود تقريباً جاءت قبل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه هذا الأسبوع في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأشار الاستطلاع إلى أن توقعات المستهلكين للتضخم خلال العام المقبل قفزت إلى 4.8% هذا الشهر من 3.8% في مارس.

ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي على موقع جريدة حابي.