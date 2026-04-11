التضخم في أمريكا يرتفع بأكبر وتيرة منذ 4 سنوات مع صدمة أسعار البنزين

دبي - احمد فتحي في السبت 11 أبريل 2026 01:06 مساءً - العربية نت_ أدت القفزة الواسعة في أسعار الطاقة بسبب الحرب في إيران إلى دفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة لتسجل أكبر ارتفاع لها خلال أربع سنوات.

وذكرت “وزارة العمل الأمريكية” أن أسعار المستهلكين ارتفعت في مارس بنسبة سنوية بلغت 3.3%، وهو أعلى معدل له منذ عام 2024، مقابل 2.4% في فبراير السابق عليه، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 10.9%، والتي شهدت أكبر ارتفاع لها منذ عام 2005.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في مارس بنسبة 0.9%، في أكبر زيادة من نوعها خلال قرابة أربع سنوات، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وارتفعت الأسعار الرئيسية، التي تستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة سنوية بلغت 2.6% في مارس، مقابل 2.5% في فبراير.

وشكلت الحرب مع إيران العامل الأبرز في قراءة مؤشر التضخم الشهري بالولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 21.2%، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

وأشار مكتب إحصاءات العمل إلى أن الارتفاع القياسي في أسعار البنزين كان مسؤولاً عن نحو ثلاثة أرباع الزيادة الشهرية. في حين سجل مؤشر آخر يستثني تكاليف الغذاء والطاقة ارتفاعاً أقل وبنسبة 0.2%.

تابعنا على | Linkedin | instagram

لكن في الشهر الماضي سجلت الأسعار الرئيسية ارتفاعاً بشكل طفيف بنسبة 0.2%، مما يشير إلى أن صدمة أسعار الغاز لم تنتشر بعد إلى الكثير من الفئات الأخرى.

يشار إلى أن صدمة أسعار الغاز الناجمة عن الحرب الإيرانية حولت مسار التضخم من تراجع بطيء وتدريجي إلى زيادة حادة، أبعد من هدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يبلغ 2%.

ونتيجة لذلك، من شبه المؤكد أن يؤجل البنك المركزي المصري الأمريكي أي خفض في أسعار الفائدة لأشهر. وأسعار الغاز أيضاً تمثل تكلفة واضحة للغاية ولها آثار واسعة على ثقة المستهلك والمشاعر السياسية.

توقعات بخفض أسعار الفائدة عقب تراجع أسعار الطاقة

وفي سياق متصل، قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي لـ”البيت الأبيض” اليوم الجمعة، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري الأمريكي) سيكون قادراً على خفض أسعار الفائدة بمجرد أن تؤدي إعادة فتح “مضيق هرمز” إلى انخفاض سريع في أسعار الطاقة، وفقاً لوكالة “”.

وقال هاسيت، لـ”فوكس بيزنس”: “سيكون هناك انخفاض سريع في أسعار الطاقة بمجرد فتح المضيق. وبمجرد أن تبدأ أسعار الطاقة بالتراجع، لا تنسوا أن ذلك سيؤدي إلى ضغط يدفع التضخم للنزول… وأعتقد أن التوقعات بشأن قدرة مجلس الاحتياطي على خفض أسعار الفائدة ستكون قوية للغاية”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم في أمريكا يرتفع بأكبر وتيرة منذ 4 سنوات مع صدمة أسعار البنزين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.