نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: تنفيذ 3 طروحات خلال العام المالي الحالي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 11 أبريل 2026 04:10 مساءً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن برنامج الطروحات الحكومية يشهد تنفيذ 3 طروحات خلال العام المالي الحالي، يتم العمل عليها بوتيرة مكثفة ضمن خطة الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.

وأضاف كجوك أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل تستهدف التوسع في جذب الاستثمارات وفتح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد ويزيد من تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي.

