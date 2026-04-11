نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: نستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9%؜ من الناتج المحلي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 11 أبريل 2026 07:06 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف أكبر فائض أولي بنسبة 5% في موازنة العام المالى المقبل؛ لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة، وخدمة الدين للإيرادات والمصروفات.

أوضح الوزير، في مؤتمر صحفي، أن الوضع المالى الأفضل يتيح زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وأن التحسن المالى لابد أن يعود على المواطن، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض العجز الكلي إلى4.9%؜ من الناتج المحلي وهو معدل يقل عن متوسط عجز الموازنة بالاقتصادات الناشئة.

قال الوزير، إننا نعمل بكل جد لإيجاد مساحات إضافية لزيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين، وتطويع كل الإصلاحات في إدارة المالية العامة لصالح الناس والاقتصاد.

