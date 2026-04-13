هيئة الدواء: توسيع الشراكة مع السويد لدعم المعايير العالمية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 04:14 صباحاً - دوت الخليج_ عقد د. علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً افتراضياً مع الوكالة السويدية للمستحضرات الطبية برئاسة الدكتورة آن ليندبرغ، المدير العام للوكالة، وبمشاركة عدد من قيادات الجانبين، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات التنظيمية والفنية.

وأكد الغمراوي خلال الاجتماع أهمية تبادل الخبرات في المجالات الرقابية، بما يسهم في تطوير المنظومة الدوائية المصرية ومواءمتها مع أحدث المعايير العالمية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية لدعم جهود الهيئة نحو الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن الهيئة تولي اهتماماً بتعزيز القدرات البشرية والفنية للعاملين في القطاع الدوائي، لافتاً إلى أن التعاون مع الجانب السويدي يدعم رفع الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يعزز الثقة في المنظومة الدوائية المصرية محلياً ودولياً.

من جانبها، أشادت آن ليندبرغ بالتقدم الذي حققته هيئة الدواء المصرية في تطوير منظومتها التنظيمية، مؤكدة حرص الجانب السويدي على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الدوائية.

كما استعرضت الوكالة السويدية أولوياتها التنظيمية ومجالات التعاون المقترحة، خاصة في تطوير النظم الرقابية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

وتناول الاجتماع بحث آليات تفعيل بروتوكول التعاون المقترح وأولويات العمل المشترك، مع الاتفاق على اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التنسيق وتوسيع مجالات التعاون، بما يدعم تطوير القطاع الدوائي وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة والفعالية.

يأتي ذلك في إطار توجه هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، ودعم تطوير المنظومة الدوائية بما يواكب المعايير العالمية، ويضمن توفير منتجات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة.

