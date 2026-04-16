نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الوزراء يقر اتفاقيات للتنقيب عن البترول والغاز باستثمارات لا تقل عن 85 مليون دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 09:13 مساءً - دوت الخليج_ وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس على مشروعي اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط، وفي عدد من مناطق التنمية بالصحراء الشرقية وسيناء والصحراء الغربية، باستثمارات حدها الأدنى نحو 85 مليون دولار.

تأتي هذه الاتفاقيات في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لجذب استثمارات جديدة، وزيادة أعمال البحث والاستكشاف، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي