حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 11:19 مساءً - تحت أضواء ملعب أليانز أرينا تقام مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 في لقاء يحمل كل معاني الحسم حيث يدخل كل فريق وهو يعرف أن خطأً واحدًا قد يغير مصير المواجهة بالكامل، المباراة تأتي بعد نتيجة الذهاب التي منحت الأفضلية للفريق الألماني، لكنها لم تغلق باب المنافسة بل جعلت الإياب أكثر اشتعالًا وترقبًا.

مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ يلا شوت بلس بجودة قوية عالية دون تقطيع في دوري أبطال أوروبا

بالنسبة إلى ريال مدريد فإن المواجهة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفريق على العودة في المواقف الصعبة، الفريق الإسباني لا يحتاج فقط إلى التسجيل بل إلى إدارة المباراة بذكاء لأن أي اندفاع غير محسوب قد يفتح المجال أمام بايرن لاستغلال المساحات، يعتمد ريال مدريد على خبراته الطويلة في البطولة وعلى قدرته في التعامل مع الضغوط خاصة في مباريات الإياب التي غالبًا ما تشهد تحولات درامية.

أما بايرن ميونخ فيدخل اللقاء بعقلية مختلفة حيث يسعى للحفاظ على تفوقه دون التخلي عن أسلوبه الهجومي الفريق الألماني يمتلك توازنًا واضحًا بين الدفاع والهجوم ويعتمد على الضغط الجماعي والتحرك المستمر لفرض سيطرته على مجريات اللعب، اللعب على أرضه يمنحه أفضلية إضافية لكنه في الوقت نفسه يضعه أمام مسؤولية إنهاء المواجهة دون تعقيد الأمور.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 حيث تبدأ في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة و10:00 مساءً بتوقيت السعودية بينما تكون عند 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وفي 8:00 مساءً بتوقيت تونس، هذا التوقيت يضع اللقاء ضمن أبرز مباريات الأسبوع في دوري الأبطال حيث ينتظره عشاق الكرة الأوروبية بشغف كبير.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

يمكن متابعة مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ اليوم عبر قناة beIN SPORTS 1 ضمن شبكة beIN Sports التي تنقل منافسات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التغطية تشمل مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ بث مباشر عالي الجودة بالإضافة إلى استوديو تحليلي يسبق المباراة ويتبعها، مع مناقشة تفصيلية لكل ما يدور داخل الملعب.