الجيش الإيرانى مهددا : إذا حدث اعتداء برى فلن يبقى أحد من المعتدين على قيد الحياة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 06:30 مساءً - قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، إنه فى حال شن اعتداء بري على إيران فلن يبقى أحد من المعتدين على قيد الحياة، وفق وكالة تسنيم للأنباء.
وأضاف قائلا: نحن نواجه في هذا العام ظروفاً خاصة؛ فوحدات الجيش في حالة تأهب.
وأكد أن وقف إطلاق النار الحالي لا يختلف كثيراً عن ظروف الحرب بالنسبة لنا؛ ولهذا السبب، لا يمكن إقامة مراسم العرض العسكري كما في السنوات الماضية في المدن و بدلاً من ذلك حاولنا تنظيم برامج ثقافية متنوعة في المدن وثكنات الجيش.
أضاف: "من ضمن برامجنا، تعزيز حضور أفراد وقادة الجيش في صلاة الجمعة غداً، وإلقاء القادة كلمات قبل خطبتي صلاة الجمعة".
وقال المتحدث باسم الجيش: "أيضاً، ستقوم وحدات الانضباط العسكري باستعراض في ميادين مدينة طهران، وخلال هذه الأيام سيكون حضور القادة في التجمعات الليلية للناس في ساحات المدن أكثر كثافة، وسيلقي القادة في العديد من هذه الميادين كلمات حول إنجازات القوات المسلحة".
وقال المتحدث: يجب أن أذكر بشكل خاص الشهداء الذين استشهدوا في عملية التصدي للتسلل الأمريكى في جنوب أصفهان؛ مضيفا: "لقد قدمنا هناك أربعة شهداء؛ فقد تقدم الشهيد العميد الثاني مسعود زارع قائد كلية الدفاع الجوي التابعة للقوات البرية للجيش، في تلك العملية بكل بسالة".