الجيش الإيرانى مهددا : إذا حدث اعتداء برى فلن يبقى أحد من المعتدين على قيد الحياة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 06:30 مساءً - قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، إنه فى حال شن اعتداء بري على إيران فلن يبقى أحد من المعتدين على قيد الحياة، وفق وكالة تسنيم للأنباء.

وأضاف قائلا: نحن نواجه في هذا العام ظروفاً خاصة؛ فوحدات الجيش في حالة تأهب.