مديرة صندوق النقد: سياسات مصر عززت استقرار الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 11:15 صباحاً - دوت الخليج_ أشادت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في ظل الأزمة الحالية، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا للإجراءات المسؤولة، خاصة مع تنفيذها بالتوازي مع توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضافت أن هذه السياسات ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وجعله في وضع جيد وقادر على امتصاص الصدمات، مشيرة إلى أنه لن يتم مناقشة زيادة التمويل الخاص ببرنامج مصر الحالي في الوقت الراهن.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي