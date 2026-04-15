تامر حسني ينشر صوراً نادرة له مع شيرين

شارك الفنان المصري تامر حسني، عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" صوراً نادرة للألبوم الغنائي الأول الذي طرحه في بداية الألفينات، وتحديداً عام 2002، بمشاركة النجمة شيرين عبد الوهاب، ليستعيد ذكرياته معها، بعدما حقق الثنائي نجاحاً كبيراً بالأغنيات التي قدّماها معاً في بداية مشوارهما الفني، وذلك في ظل غياب صاحبة "آه ياليل" عن الساحة الفنية مؤخراً لفترة طويلة.

وعلّق تامر على البوست قائلاً: "يلا اتفضّلوا كلّموني عن ذكرياتكم مع الألبوم التاريخي ده، ألبوم تامر وشيرين، للي مش عارف، دي كانت بدايتي أنا وشيرين، وده أول ألبوم لينا كان كل واحد فينا مغنّي نص الألبوم 4 أغاني لوحده وأغنيتين بيجمعونا مع بعض، زي (لو خايفة) و(لو كنت نسيت)".

كما أضاف: "طبعاً تحية من القلب للشخص اللي من مصر كلها والعالم العربي كله اختار من بينهم تامر حسني وشيرين عبد الوهاب، عشان يقدّمهم في ألبوم واحد الأستاذ نصر محروس، أسطورة الإنتاج المصري والعربي، مين فيكوا بقى حضر الوقت ده أو سمع عنه؟، واللي هيقوللي مكنتش اتولدت، يا ريت يقولها بشكل أفضل من كده".

بدوره، تفاعل المنتج نصر محروس مع تدوينة تامر حسني، واسترجع ذكرياته مع الألبوم وقال في رسالته إلى تامر حسني: "حبيبي يا تامر دة أكثر ألبوم كان قريب من قلبي.. وخاصة فيه أكثر صوتين بحبهم تامر وشيرين اللي بفتخر إن أنا قدمتهم للجمهور لأنهم يستاهلوا كل النجاح وكل التألق.. وده من أهم ألبومات حياتي عامة يعني.. وكانت بالنسبالي تجربة أنا بعملها وأنا مؤمن بيها جدا وكنت حاسس قد إيه الألبوم ده هيأثر في الناس وهيحبوه.. وطبعاً احنا شايفين نتيجة التجربة دي وصلتنا لإيه نجم من الطراز الأول ونجمة من الطراز الأول، ربنا يكون معاكم و يحميكم.. وأشوفك أعلى وأعلى أنا فخور بيك.. أشكر ربنا وأنت تستاهل كل خير يا صاحبي".