نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين و مستقبل مصر يبحثان مع وزارة الزراعة الروسية التعاون في استيراد القمح والزيوت من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 02:03 صباحاً - محمد أحمد_ عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وتناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات استيراد القمح والحبوب والزيوت بما يدعم منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب التأكيد على أهمية توسيع التعاون في مجالات اللوجستيات والأسمدة والبذور والمبيدات، بما يسهم في دعم استقرار سلاسل الإمداد.

كما ناقش الجانبان تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وروسيا، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية في ظل المتغيرات العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين و مستقبل مصر يبحثان مع وزارة الزراعة الروسية التعاون في استيراد القمح والزيوت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.