نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة: التوسع في التحول الرقمي وميكنة الخدمات لتيسير الاستثمار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 01:10 صباحاً - دوت الخليج_ شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، في عدد من الاجتماعات واللقاءات على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، وذلك بحضور وفد حكومي رفيع المستوى ضم أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وشارك نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في اجتماع مع مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وآخر مع عثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب لقاء تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، فضلًا عن حضوره عددًا من الجلسات مع ممثلي القطاع الخاص.

وأكد الدكتور حسين عيسى خلال مشاركته أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة في مواجهة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن.

وأشار إلى التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يدعم تحقيق نمو شامل ومستدام، ويرفع كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية.

وشدد على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للحكومة باعتباره المحرك الأساسي للنمو، مؤكدًا العمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار عبر حزمة إصلاحات تشمل حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات، وتطوير الإطار التشريعي بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأوضح أن المرحلة الحالية تركز على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات والتوسع في ميكنة الخدمات وتقديم حوافز موجهة، بما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.

تابعنا على | Linkedin | instagram

واختتم بالتأكيد على استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مع الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة: التوسع في التحول الرقمي وميكنة الخدمات لتيسير الاستثمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.