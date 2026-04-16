وزير الخزانة الأمريكي: لن يتم تجديد إعفاءات شراء النفط الإيراني والروسي

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 02:56 صباحاً - _ قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تجدد التراخيص العامة والإعفاءات التي كانت تسمح بشراء بعض النفط الإيراني والروسي دون الخضوع للعقوبات الأمريكية.

وأوضح بيسنت أن واشنطن تتجه إلى إنهاء هذه الاستثناءات، بما يحد من أي معاملات مرتبطة بالنفط الإيراني والروسي كانت تتم في إطار تلك الإعفاءات.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة “”، أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة لن تجدد إعفاءً لمدة 30 يومًا من العقوبات على النفط الإيراني الموجود في البحر، والذي ينتهي هذا الأسبوع، كما ستسمح بانتهاء إعفاء مماثل يتعلق بالنفط الروسي في مطلع الأسبوع المقبل، في خطوة من شأنها تشديد القيود على تجارة النفط المرتبطة بالبلدين.

