توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة

توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرةتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا، اليوم، في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قامت قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من 10 آليات عسكرية بالتوغل في قرية "الحلبي"، ونصبت حاجزا على مدخل القرية، وقامت بتفتيش المارة.

يأتي ذلك بعد أن توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت عمليات دهم وتفتيش استهدفت عددا من منازل المدنيين في الحي الغربي.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة، فيما تطالب سوريا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية.