صندوق النقد: مصر سمحت لسعر الصرف بامتصاص صدمة تداعيات الحرب

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 09:13 مساءً - سمر السيد _ قال صندوق النقد الدولي في تقرير مستجدات التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن تحركات أسعار الصرف بمعظم بلدان المنطقة للاستجابة لتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران كانت محدودة.

وأشار إلى أن مصر سمحت لسعر الصرف بالعمل كعامل امتصاص رئيسي للصدمات الناجمة عن تداعيات الحرب، لافتا إلى انخفاض سعر صرف الجنيه المصري بأكثر من 13% حتى مطلع أبريل الجاري.

وتابع التقرير، أن هوامش العائد السيادي ببلدان المنطقة اتسعت بصورة معتدلة، و كان الحجم بأكثر من المتوسط مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، حيث ارتفعت في البحرين وباكستان بأكثر من 50 نقطة أساس، وفي مصر بأكثر من 60 نقطة أساس وذلك حتى أوائل أبريل الجاري.

وهوامش العائد السيادي (Sovereign Yield Spreads) هي الفرق في العائد (الفائدة) بين سندات حكومية دولة معينة، وسندات حكومية آمنة (مرجعية) ذات نفس مدة الاستحقاق، مثل سندات الخزانة الأمريكية.

ولفت تقرير الصندوق إلى أن بلدان المنطقة تأثروا بتداعيات الحرب، لتضاف هذه التداعيات بجانب التحديات الكبيرة السابقة التي كانت تواجهها البلدان.

وأفاد صندوق النقد بأن تداعيات الحرب شملت تدفقات خارجة للمحافظ الاستثمارية في عدة اقتصادات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطي – بما في ذلك مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة – لكنه يرى أن هذه التدفقات الخارجة لا تزال محدودة مقارنة بفترات الأزمات المالية العالمية السابقة.

وأشار إلى أن الأسواق المالية العالمية تفاعلت مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بطريقة نموذجية لمحاولة تجنب المخاطر، من خلال تشديد معتدل للأوضاع المالية نتيجة انخفاض أسعار الأسهم، وارتفاع عوائد السندات.

وأكد الصندوق أهمية سماح الدول التي تتمتع بأسعار صرف مرنة لعملتها بالعمل كآلية امتصاص للصدمات، مما يُسهّل تعديل الأسعار النسبية ويُقلّل تكبد خسائر كبيرة في الاحتياطيات.

كما شدد على أهمية مراقبة الاقتصادات مخاطر انخفاض قيمة عملاتها المحلية عن كثب، لا سيما عندما يكون تأثير سعر الصرف على التضخم مرتفعًا أو عندما تكون التوقعات غير مستقرة.

ويرى صندوق النقد أنه في مثل هذه الحالات، قد يكون من الضروري اتخاذ موقف أكثر تشددًا في السياسة النقدية لدى البلدان لمنع زعزعة استقرار توقعات التضخم، لافتا إلى أن تحركات أسعار الصرف المفرطة أو غير المنظمة يمكن أن تضخم تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتؤثر على الاستقرار المالي للدول.

