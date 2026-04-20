نعرض لكم الان تفاصيل خبر ريهام عرفة: تمويل حتى 75% لمشروعات الخدمات ذات التدفقات النقدية المحدودة لضمان الاستدامة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 05:11 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قالت ريهام عرفة Country Focal Point – IFE، إن برنامج IFE يحدد أربع فئات تمويلية مختلفة للمشروعات، بناءً على طبيعة النشاط والقدرة على خلق وظائف جديدة، موضحًة أن المشروعات غير الهادفة للربح والتي لا تحقق أي تدفقات نقدية يمكن أن تحصل على منح تصل إلى 90% من القيمة الاستثمارية.

وأضافت عرفة،على هامش حفل إطلاق دعوة تقديم عروض المشاريع لمبادرة” الاستثمار من أجل التوظيف“(IFE) التابعة لبنك التنمية الألماني (KfW)، إن هذه الفئة تشمل مشروعات الإتاحة والبنية الأساسية التي تمكّن القطاع الخاص من الاستثمار لاحقًا، دون أن تستفيد الجهة المنفذة من أي عائد مباشر، مشيرة إلى أن هذه المشروعات لا تهدف للربح، ومع ذلك فهي تمكّن القطاع الخاص من التوسع.

وأوضحت أن الفئة الثانية من التمويل تستهدف أيضًا المشروعات غير الهادفة للربح بطبيعتها، لكنها تدر تدفقات نقدية محدودة تُستخدم لتغطية مصروفات التشغيل والحفاظ على استدامة المشروع، مثل فرض رسوم رمزية (كارتة) على طرق تم تطويرها، وفي هذه الحالة يمكن أن يصل التمويل إلى 75% من قيمة المشروع.

وتابعت أن الفئة الثالثة تتعلق بمشروعات القطاع الخاص التي تخلق أغلب الوظائف الجديدة لدى أطراف ثالثة، مثل شركات التوزيع المرتبطة بمركز لوجستي جديد.

وقالت عرفة، إن هذه الفئة يمكنها الحصول على تمويل يصل إلى 35% بشرط وجود خطابات نوايا واضحة من الشركات المستفيدة تؤكد خلق الوظائف كنتيجة مباشرة للمشروع.

وأردفت أن الفئة الرابعة وهي الأكثر شمولًا للقطاع الخاص تشمل المشروعات التي تخلق الوظائف الجديدة داخل الشركة نفسها، مثل التوسعات التشغيلية أو الخطوط الإنتاجية الجديدة في المصانع أو المستشفيات.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشارت إلى أن هذه المشروعات يمكنها الحصول على تمويل يصل إلى 25% من القيمة الاستثمارية.

وأكدت ريهام عرفة على أن البرنامج يلتزم بتقييم نوعية الوظائف التي سيتم خلقها لضمان استدامتها، والتأكد من ارتباطها المباشر بالاستثمار الممول، لضمان تحقيق أثر اقتصادي حقيقي داخل السوق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريهام عرفة: تمويل حتى 75% لمشروعات الخدمات ذات التدفقات النقدية المحدودة لضمان الاستدامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.