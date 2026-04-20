«خدمات البترول الجوية» تحقق صافي ربح بقيمة 46 مليون دولار خلال 2025

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 06:13 مساءً - أعلن إيهاب عبد المقصود رئيس شركة خدمات البترول الجوية (PAS)، أن صافي أرباح الشركة قبل الضرائب بلغ 45.9 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 40.7 مليون دولار في العام السابق.

أضاف عبد المقصود، أن إيرادات الشركة ارتفعت إلى 161.3 مليون دولار، مقابل 147.5 مليون دولار في 2024، مدعومة بتوسع النشاط وزيادة ساعات التشغيل.

وأكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة، على أهمية تدريب الكوادر الفنية والطيارين وفق أعلى المعايير العالمية، مشيدًا بنتائج الشركة خلال العام الماضي، خاصة تحديث الأسطول والوفاء بالتعاقدات وتحقيق نمو في الأرباح.

الشركة تعتزم إدخال طائرات حديثة من طراز Agusta AW169 بدءًا من مارس 2027

وأوضح رئيس الشركة، أن أسطولها يضم 39 طائرة، منها 31 هليكوبتر و8 طائرات جناح ثابت، مع استمرار خطة التحديث بإدخال طائرات حديثة من طراز Agusta AW169 بدءًا من مارس 2027.

تابع: وخلال 2025 نفذت الشركة نحو 36 ألف ساعة طيران مقابل 31 ألف ساعة في 2024، بنسبة نمو 15.7%، مع نقل نحو 750 ألف راكب.

كما واصلت تنفيذ رحلات دعم قطاع البترول داخليًا وخارجيًا، إلى جانب رحلات دولية وإقليمية شملت بيروت وجدة والعقبة ومالطا.

تمديد تعاقدات تشغيل في ليبيا

واصلت شركة خدمات البترول الجوية، نشاطها الخارجي من خلال تمديد تعاقدات تشغيل في ليبيا مع شركات نفطية كبرى، إضافة إلى استكمال أعمالها في نيجيريا بالتعاون مع شركة بريستو لصالح شركة شيفرون بعد ثلاث سنوات من التشغيل.

تقديم خدمات صيانة لشركات طيران محلية ودولية

وأكد أن الشركة تواصل عملها كمركز معتمد لصيانة الطائرات عبر 8 مواقع و15 ورشة في مطار القاهرة، مع تقديم خدمات صيانة لشركات طيران محلية ودولية، ما ساهم في خفض التكاليف وزيادة الإيرادات.

كما أنشأت أكاديمية متخصصة لتدريب طياري الهليكوبتر بالتعاون مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، مع إطلاق أول برنامج تدريب فعلي في أكتوبر 2025.

وفي جانب التدريب الفني، حصلت الشركة على اعتماد سلطة الطيران المدني المصري لتقديم خدمات تدريب صيانة الطائرات، بما يعزز من مواردها غير التشغيلية.

الشركة تسجل 4 ملايين ساعة عمل آمنة دون حوادث أو وفيات

سجلت الشركة نحو 4 ملايين ساعة عمل آمنة دون حوادث أو وفيات، في إطار التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تنفيذ أكثر من 13 ألف ساعة تدريب لعدد 1500 متدرب.

