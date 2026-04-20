تحالف 4 شركات يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء مركزا للهيدروجين الأخضر بالبحر المتوسط

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 06:13 مساءً - وقّعت كلٌ من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة الإسكندرية للأسمدة، إحدى الشركات التابعة لڤالمور القابضة، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة يونايتد إنرجي (UEG)، مذكرة تفاهم على هامش مؤتمر “إجيبس 2026″، بهدف دراسة وتطوير مشروع “مركز البحر المتوسط للهيدروجين الأخضر” في مدينة الإسكندرية، في خطوة استراتيجية تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة المستدامة.

تم توقيع المذكرة تحت رعاية المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور قيادات الشركات الأربع، لتدشين مرحلة جديدة من التكامل الصناعي، الذي يهدف إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر وتوظيفه في إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها الوطنية للتحول نحو الطاقة النظيفة.

وبموجب هذا التعاون، ستقوم شركة UEG وشركة أوراسكوم للإنشاءات بقيادة دراسات الجدوى الفنية لتوليد خمسمائة ميجاوات من الطاقة المتجددة (الرياح والشمس) لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

بينما ستقوم شركتا أبو قير والإسكندرية للأسمدة بتقييم سبل دمج هذا الهيدروجين في عمليات إنتاج الأمونيا بمعدل أربعمائة وثمانين طن في اليوم من الأمونيا الناتجة عن وقود متجدد من أصل غير حيوي، بالإضافة دعم الوصول إلى الموارد المحلية والبنية التحتية، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل جذري.

وتؤسس مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين الأطراف لإجراء التقييمات الفنية والتجارية والتنظيمية، تمهيداً للتفاوض على الاتفاقيات النهائية الخاصة بتطوير المشروع وفقاً لنتائج هذه الدراسات.

وفي هذا السياق، صرح المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية: “هذه الشراكة تعكس التزامنا بقيادة التحول نحو إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، والاستفادة من أصولنا الصناعية العريقة في دمج حلول الهيدروجين الأخضر، بما يخدم الاقتصاد الوطني”.

وعلق جو شياودونغ، المدير العام لشركة يو إي جي للهيدروجين المحدودة: “نعمل مع شركائنا على دفع دراسات الجدوى وأنشطة تطوير المشروع بهدف إنشاء منصة قابلة للتوسع للهيدروجين الأخضر في مصر، بما يدعم الصناعة المحلية وأسواق التصدير.”

وأضاف المهندس كامل الصاوي، رئيس شركة يو إي جي في إفريقيا: “تمثل مصر بوابة استراتيجية لاستثمارات الطاقة الخضراء، ونعمل بنشاط على تسريع دراسات المشروع وبناء الشراكات اللازمة لتحويل هذه الرؤية إلى واقع.”

ومن جانبه، قال المهندس إيهاب مهاود، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات: “نحرص حالياً على التقييمات الفنية لدمج حلول الطاقة المتجددة التي ستمكننا من إنتاج هيدروجين أخضر موثوق وبتكلفة تنافسية وعلى نطاق واسع”.

وأكد علاء البنا، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأسمدة، على أهمية الخطوة قائلاً: “نواصل استكشاف مسارات عملية لدمج الهيدروجين الأخضر في إنتاج الأمونيا، بما يعزز الاستدامة مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.”

وصرح جون روك، العضو المنتدب لشركة ڤالمور القابضة، قائلاً: “يمثل هذا المشروع امتدادًا لتوجه ڤالمور نحو تعزيز القيمة المستدامة في قطاعي الكيماويات والطاقة، تماشيًا مع التوجهات الوطنية لتطوير الإسكندرية كمركز لتداول الوقود الأخضر، بما يعزز من تنافسية شركاتنا على المدى الطويل. “

