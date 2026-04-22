هيئة قناة السويس وتيدا مصر للاستثمار تبحثان تعزيز التعاون الصناعي واللوجيستي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2026 01:06 صباحاً - دوت الخليج_ بحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وواي جيان تشن نائب رئيس مجلس إدارة شركة «تيدا مصر للاستثمار» ومدير عام شركة «تيدا الصين وأفريقيا»، سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك، بحضور نهلة محمود عماد الرئيس التنفيذي لشركة «تيدا مصر للاستثمار»، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد الفريق أسامة ربيع، في مستهل اللقاء، حرص الهيئة على تحقيق التكامل مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتنسيق المشترك مع كافة المطورين الصناعيين والمستثمرين، لتعظيم الاستفادة من الموقع المتميز للقناة، وتحويل المنطقة المحيطة إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي، والوجهة المثلى لتقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة.

وأعرب عن استعداد الهيئة للتنسيق المشترك والانفتاح على التعاون في مجالات عمل مختلفة مع شركة «تيدا» الصينية، باعتبارها المطور الصناعي الأهم في منطقة العين السخنة وأحد الشركاء الاستراتيجيين في التنمية الصناعية بالمنطقة.

من جانبه، أعرب واي جيان تشن نائب رئيس مجلس إدارة شركة «تيدا مصر للاستثمار» عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون مع هيئة قناة السويس، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأكد أن منطقة «تيدا» الصناعية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتاجًا لما تشهده العلاقات بين مصر والصين من تقارب على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون لدعم التنمية الصناعية بمنطقة «تيدا» الصناعية بالعين السخنة، وربطها بمنظومة شاملة تدعمها خدمات لوجيستية متكاملة ومدن خدمية متطورة، بما يحقق مزيدًا من الاستفادة من الخدمات الملاحية واللوجيستية التي توفرها قناة السويس.

كما تباحث الجانبان في آليات التعاون في مجال توطين صناعة الوحدات البحرية، وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح من خلال الترسانات والشركات التابعة للهيئة، مع التوافق على فتح قنوات تواصل مباشرة مع عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع.

