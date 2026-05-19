مسؤول سابق بالناتو: اجتماع بروكسل يناقش دعم أوكرانيا وتقليص وجود أمريكا العسكري بأوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 08:18 مساءً - كشف نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في الناتو، عن أبرز الملفات المطروحة خلال الاجتماع العسكري المنعقد في بروكسل، مؤكدًا أن اللقاء يُعد بالغ الأهمية لكونه يجمع القادة العسكريين للحلف قبل القمة المقبلة.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش في برنامج “منتصف النهار” عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاجتماع سيركز في البداية على تطورات الحرب في أوكرانيا، وسبل تقديم مزيد من الدعم العسكري والسياسي لكييف.

تحديث قدرات الناتو وزيادة الإنفاق الدفاعي

وأضاف ويليامز أن القادة سيناقشون أيضًا خطط تحديث الناتو، مشيرًا إلى أن أوروبا باتت بحاجة إلى رفع مستويات الإنفاق الدفاعي في ظل التحديات الأمنية الحالية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، خاصة مع استمرار التوترات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.

تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا

وعلّق المسؤول السابق بالناتو على احتمالات تقليص الاعتماد العسكري الأوروبي على الولايات المتحدة، موضحًا أن القوات الأمريكية في أوروبا شهدت تخفيضات متتالية خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن أعداد القوات الأمريكية انخفضت في رومانيا وألمانيا وبولندا، في إطار إعادة تقييم الانتشار العسكري الأمريكي بالقارة الأوروبية.

أوروبا تسعى للدفاع عن نفسها

وأوضح ويليامز أن الخطة الأوروبية الحالية تقوم على مبدأ أن تتولى أوروبا مسؤولية الدفاع عن نفسها “بأيدٍ أوروبية”، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة.

وأضاف أن الدول الأوروبية ستتابع باهتمام الخطط الأمريكية المرتبطة بمستقبل الناتو، خاصة فيما يتعلق بأي تخفيضات جديدة في أعداد القوات الأمريكية المنتشرة بالقارة.

توقعات بإعلان ترامب خفض القوات الأمريكية

وأشار إلى أنه إذا حضر دونالد ترامب القمة المقبلة في أنقرة، فمن المرجح أن يعلن عن خفض كبير في أعداد الجنود الأمريكيين داخل أوروبا.

وأكد أن ترامب قد يطالب القادة الأوروبيين والكنديين برفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار تعزيز مساهمة الحلفاء داخل الناتو.