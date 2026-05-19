أونكتاد: تباطؤ متوقع في تجارة السلع عالميا بين 1.5 و2.5% في 2026

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2026 08:55 مساءً - سمر السيد _ توقع تقرير حديث صادرعن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد“، تباطؤ معدل نمو تجارة السلع عالميا من 4.7% في العام الماضي 2025 إلى ما يتراوح بين 1.5% و2.5% في العام الجاري 2026.

أشار التقرير، إلى أن حالة عدم اليقين العالمية، والتوترات الجيوسياسية في العالم تؤثران على سلاسل التوريد والشحن وقرارات الاستثمار لدى الشركات.

تجارة السلع العالمية ظلت قوية في المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

وأضاف أن تجارة السلع العالمية ظلت قوية نسبيًا حتى أوائل العام الجاري 2026، لكن معظم هذا الزخم تركز في المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل أشباه الموصلات والخوادم ومعدات معالجة البيانات.

وتابع أن نمو حركة التجارة خارج هذه القطاعات السابق ذكرها ظل أكثر تواضعًا، خاصة في الصناعات التقليدية والقطاعات المرتبطة بالسلع.

ويرى التقرير، أن جزء كبير من المرونة التي شهدها العالم في العام الماضي 2025 إلى الدور المتنامي للاقتصادات النامية في التجارة والنمو العالميين، مضيفا أن استمرار حالة عدم الاستقرار يهدد الآن بتقويض هذا الزخم.

ارتفاعات أسعار الطاقة سترفع تكاليف صناعة الأسمدة مما يزيد ضغوط التضخم الغذائي

وسلط التقرير الضوء أيضًا على الضغوط المتزايدة على النظم الغذائية العالمية، مشيرا إلى أن ارتفاعات أسعار الطاقة سترفع تكاليف صناعة الأسمدة، وهو الأمر الذي سيزيد من ضغوط التضخم الغذائي في العديد من الاقتصادات النامية.

وحذر التقرير، من أن الضغوط المالية التي تواجهها كبرى شركات تجارة الغذاء قد تُفاقم مخاطر الأمن الغذائي في حال استمرار الاضطرابات، مما يزيد الضغط على الحكومات التي تعاني أصلًا من محدودية الموارد المالية.

وأكد أن الأمن الغذائي لم يعد يقتصر على توفر المنتجات وأسعارها فحسب، بل أصبح أيضًا يمثل مصدر قلق متزايد بشأن الاستقرار المالي، لا سيما بالنسبة للحكومات التي تواجه بالفعل ارتفاعًا في تكاليف خدمة الديون.

وعلى الرغم من تزايد المخاطر، يشير تقرير الأونكتاد إلى أن الوضع الراهن يُشير أيضًا إلى سُبل عملية لتعزيز القدرة على الصمود.

وذكر أن الطاقة المتجددة تعد أكثر تنافسية للبلدان من حيث التكلفة وذات أهمية استراتيجية للحد من التعرض لصدمات الوقود الأحفوري، لكنه يرى أن الاستثمار في هذا المجال لا يزال غير متكافئ بين الدول إلى حد كبير، وهو الأمر الذي يحد من قدرة العديد من الاقتصادات النامية على الاستفادة.

ضرورة تعزيز الضمانات المالية للاقتصادات النامية وتسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة بأسعار معقولة

ويدعو تقرير الأونكتاد، إلى تعزيز التعاون الدولي، وتوفير ظروف تجارية أكثر استقرارًا، وتعزيز الضمانات المالية للاقتصادات النامية، وتسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة بأسعار معقولة لتحقيق استقرار النمو والحد من التعرض للصدمات المستقبلية.

